Fagboss går ind i højspændt politisk spil: Lizette Risgaard vil have trepartsforhandlinger om tidligere pension til nedslidte

Formanden for Fagbevægelsens hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, går nu ind i den højspændte debat om nedslidte seniorer. Hun kræver forbedringer her og nu samt et bredere fokus.

Formanden for Fagbevægelsens hovedorganisation FH, Lizette Risgaard, opfordrer nu politikerne til at indkalde til trepartsforhandlinger straks efter folketingsvalget. Hun kræver en langt bredere dagsorden end det spørgsmål om ret til tidligere tilbagetrækning, der netop nu forhandles i Beskæftigelsesministeriet.

»Når folketingsvalget er overstået, så ser jeg for mig, at der bliver indkaldt til trepartsforhandlinger og i en bredere kontekst end det, der har været meldt ud indtil nu«, siger Lizette Risgaard.

Det er socialdemokraternes udspil om syv principper for en ny ret til tidlig tilbagetrækning, der får Lizette Risgaard til at tage ordet. Med kravet om en egentlig trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter skal de snævre politiske forhandlinger løftes op som en bærende udviklingsaftale for de nedslidte. Det er godt, at give nedslidte den nye rettighed, men det kan langt fra stå alene, siger formanden for FH – organisationen, der kom til verden ved fusionen mellem LO og FTF.

»Det vigtige er, at det her ikke er gjort med, at politikerne på en eller anden måde får lavet en tilbagetrækningsordning eller nogle tilretninger af seniorførtidspension. Det kræver en bredere dagsorden med arbejdsmiljø og uddannelse«, siger Risgaard.

Hun vil ikke sætte beløb på regningen for en ny aftale eller komme ind på fagbevægelsens eventuelle økonomiske andel.

»Socialdemokraterne har sagt, at de gerne bruger 3 mia. kr. Det er fint, og lad os se, hvad det kan bære. Men skal man udvide den spilleplade, så handler det om at tage en bredere dagsorden, så vi ikke kun løser en flig af problemerne«, siger hun.

For FH er det afgørende, at forbedringerne for nedslidte skal kunne mærkes her og nu.

»Der er altså også en seniorgeneration lige nu, der har svært ved at se sig i, at de skal arbejde længere«, siger hun.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at FH-formanden kommer for sent til toget.

»Jeg synes i bund og grund, Lizette gør sig selv en bjørnetjeneste. Vi lægger op til at løse problemerne nu, og ikke en forsinket drøftelse efter valget«, siger Lund Poulsen. Han peger på, at der sideløbende med pensionsforhandlingerne er diskussioner om styrket arbejdsmiljø med fagbevægelsen, der nu skal udmøntes i en politisk aftale.

Hos Socialdemokraterne erklærer politisk ordfører, Nicolai Wammen (S), sig enig i Lizette Risgaards ambitioner men vil ikke på forhånd love egentlige trepartsdrøftelser. »Vi har ikke lagt os fast på en bestemt organisation af de drøftelser, men ingen vil få vetoret«, siger Wammen.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er enig i behovet for en bred tilgang men advarer om, at trepartsforhandlinger også rummer en risiko for lønmodtagersiden. »I en trepartshandel vil man sige, at særlige ordninger for nedslidte er til gavn for lønmodtagerne, som så skal give noget igen. På en måde siger man til lønmodtagerne, at I skal betale to gange med både en højere pension og betaling for de nedslidte«, siger DF-formanden.

Arbejdsgiverne afviser ikke på forhånd muligheden for en trepartsforhandling men mener, at fokus skal flyttes. »Frem for at sende raske mennesker, som vi mangler på arbejdsmarkedet, på pension, som socialdemokraternes forslag vil resultere i, synes jeg, at det vil være langt mere interessant at fokusere på at udvikle og omstille medarbejderne, så de bliver på arbejdsmarkedet«, siger DA’s direktør Jacob Holbraad.