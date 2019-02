Efter en bumlet slutspurt får Støjberg i dag vedtaget sine udlændingestramninger

Partiet har dog sendt et signal ved at stemme ja til et ændringsforslag fra Enhedslisten og de radikale om ikke at beskære integrationsydelsen.

Kvoteflygtninge og tavse socialdemokrater

Et andet punkt i lovforslaget har også vakt opsigt. Nemlig at også opholdstilladelser til kvoteflygtninge skal betragtes som midlertidige. Både partierne til venstre for Socialdemokratiet samt organisationer som UNHCR har kraftigt kritiseret dette, og både Finland, Sverige og Norge meddelte for et par uger siden Politiken, at de ikke sender kvoteflygtninge hjem.

Også den socialdemokratiske udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, meddelte under førstebehandlingen af lovforslaget sin overraskelse over, at »kvoteflygtningeopholdstilladelserne også er omfattet af regimet omkring midlertidighed«.

»Vores udgangspunkt er, at det er genbosætning, og det er folk, der skal blive i Danmark«, sagde han.

Alligevel har partiet valgt at stemme gult til et ændringsforslag fra SF om at undtage kvoteflygtninge.