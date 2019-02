»Ham i den røde var der ingen livstegn fra overhovedet«: Byret frifinder mand der delte billede af dødsulykke

En 37-årig mand er blevet frifundet i en sag, hvor han var tiltalt for at dele billeder fra en dødsulykke på Sønderjyske Motorvej 12. marts sidste år.

Dommen er torsdag faldet i Retten i Sønderborg. Det skriver DR Syd.

Ved ulykken blev en bil klemt mellem to lastbiler. To mænd fra Tinglev-området på henholdsvis 70 og 81 år, der sad i bilen, blev dræbt.

Desuden var der flere andre uheld på motorvejen, hvor flere kom til skade.

Manden tog ifølge anklageskriftet billeder af ulykken omkring klokken ni, og omkring klokken 12 delte han dem på Facebook. Han knyttede også en kommentar til billedet:

»Ham i den røde var der ingen livstegn fra overhovedet«, skrev den 37-årige.

Dommerne har ifølge DR Syd i dommen lagt vægt på, at der ikke er genkendelige personer på billedet.

Mandens advokat har da også over for DR Syd forklaret, at han ikke mener, at man kan identificere de to dræbte på billedet, som er delt.

Ifølge loven er det strafbart at dele billeder og videoer uberettiget på for eksempel sociale medier som Facebook, hvis der er tale om private forhold.

Paragraffen beskriver videre, at det kan koste en bøde eller fængsel i op til seks måneder at dele billeder, der vedrører en afdød person.

Ifølge Datatilsynet er der tale om en personoplysning, når man skriver om eller deler billeder af en person.

Også selv om man ikke skriver navnet på person, vil der være tale om en personoplysning, hvis bare én person kan finde ud af, hvem det handler om.

Det er kun almindelige eller harmløse oplysninger, som man må offentliggøre uden samtykke.

Hvis der er tale om situationsbilleder, kan de normalt offentliggøres, uden at personer på billedet har givet lov til det. Det kommer dog an på sammenhængen.

Det er for eksempel afgørende, at personer på billedet ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

ritzau