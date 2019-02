Partier fra begge fløje åbner for at sende syrere hjem

Hvis de danske udlændingemyndigheder kommer frem til, at forholdene i Syrien er forbedret tilstrækkeligt, er partier fra begge sider af Folketinget åbne over for at sende herboende syriske flygtninge retur til deres hjemland.

Syriske flygtninge har ellers været sikret ophold i Danmark, men en ny landerapport fra Udlændingestyrelsen kan muligvis ændre på det. Rapporten konkluderer, at sikkerhedssituationen omkring hovedstaden, Damaskus, er »markant forbedret«, men den advarer samtidig om, at situationen fortsat er anspændt og ustabil i andre dele af landet. Onsdag skal Flygtningenævnet, som er sidste klageinstans for flygtninge, drøfte de aktuelle forhold i landet, og derefter tager Udlændingestyrelsen stilling til, om praksis skal ændres.

Rapporten gør det naturligt at kigge på, om det skal have konsekvenser for de syrere, der har fået ophold i Danmark, mener Søren Søndergaard, udlændingeordfører i Enhedslisten.

»Det er klart, at hvis folk er kommet hertil og har fået ophold med den begrundelse, at der i den by, de var i, fløj granater omkring hovedet på dem, og det kan dokumenteres, at den by er ganske fredelig i dag, så er det klart, at det opholdsgrundlag er forsvundet«, siger han.

K: Flere sikre områder

Dem, der er flygtet, fordi de personligt har været forfulgt af Assad-regimet, skal dog på ingen mådes sendes retur, understreger han.

»Det giver kun mening i forhold til et asylgrundlag, som udelukkende handler om, at der har været nogle kampe, som ikke er der. Men det er også et spørgsmål om, hvad man sender folk hjem til. Sender man folk hjem til en bunke ruiner? Alt det må de (myndighederne, red.) komme med en konkret undersøgelse og vurdering af«, siger Søndergaard.

Fra den modsatte fløj kalder de konservatives udlændingeordfører, Naser Khader, den nye landerapport for glædelig:

»Hvis man forestiller sig, at folk først skal vende tilbage, når landet bliver i samme stand som Danmark, så sker det aldrig. Det, der er vigtigt, er, at der er ro og stabilitet samt mulighed for at leve i fred og ro, og det er der altså flere områder i Syrien, hvor der er«.

I LA ser udlændingeordfører Joachim B. Olsen heller ikke problemer i at sende flygtninge retur.

»Ikke hvis de områder, de er flygtet fra, er sikre. Det er hele pointen, at man så begynder at vende hjem igen«, siger han.

Hverken i SF eller Radikale Venstre vil ordførerne forholde sig til, hvorvidt syrere skal sendes retur, før der ligger en endelig melding fra Udlændingestyrelsen. I Socialdemokratiet henholder udlændingeordfører Mattias Tesfaye sig til, at det ikke er en politisk beslutning.

»Vi har et uafhængigt Flygtningenævn, som i sidste ende træffer de beslutninger, og så må man leve med de beslutninger, uanset om det går til den ene eller anden side«, siger han.

Jeg synes, man skal bruge rapporten til at inddrage opholdstilladelser Martin Henriksen (DF)

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil ikke stille op til et interview, men glæder sig i en pressemeddelelse over de forbedrede forhold. Det gør Dansk Folkepartis Martin Henriksen også: