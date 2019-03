Stort datalæk holdt skjult for politikere i Gladsaxe

»Der er to ting, der virkelig overrasker mig. Det ene er, at sagen ikke har været fremme i forbindelse med de andre datalæksager. Det andet, og det undrer mig virkelig, er, at man har haft computere, der ikke er krypterede eller tyverisikrede. Det anede jeg ikke, for ellers havde jeg spurgt ind til det. Jeg så det som en selvfølge«.

»Jeg er selv ansat i Københavns Kommune, hvor computerne har været sikret i mange år. Der havde sådan en sag været absolut no go«, siger Flemming Holst, der i dag er fraflyttet kommunen.

Klaus Kongsted, der er ekspert i håndtering af persondata for it-sikkerhedsfirmaet Dubex, mener, at kommunens risikovurdering har været for ringe.

»Når tyveriet er foregået for mere end to år siden, så burde kommunen have taget ved lære og sikret sig. Men når der længe efter forsvinder en pc med personfølsomme oplysninger i en bus, så tyder det ikke på, at det er sket. Der findes mange relativt simple måder at beskytte persondata på, og kryptering har været en anbefaling fra Datatilsynet i adskillige år«.

Han mener ikke, at det er relevant at bruge indførelsen af persondataforordningen som skæringsdato for, hvor langt man bør gå tilbage for at lære af sine fejltagelser.

»Persondataforordningen har i princippet ingen betydning. Den har ændret nogle regler for indberetningspligt og bøder, men pligten til at passe på personoplysninger er den samme. Så at bruge forordningen som skæringsdato er noget fis, rent ud sagt«, siger Klaus Kongsted.