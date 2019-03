Borgen Indefra: Spion lyttede med hos Venstre

Flere store dagsordner har sat sit præg på Christiansborg i denne uge. Læs med her.

FOR ABONNENTER

En tidligere ansat har i smug logget sig på lukkede telefonmøder i Venstres top. Mogens Lykketoft truede en tidligere partifælle over smørrebrød – men det var bare for sjov, pointerer Lykketoft. Dansk Folkeparti foretager kovending om nyt topjob til Margrethe Vestager og har svært ved at holde på vælgerne. Og så er Henrik Sass tilbage på Christiansborg. Velkommen til Borgen Indefra.