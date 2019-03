DF: Støjberg skal ikke have en næse for brud på loven

Kan man regne med Dansk Folkeparti som parlamentarisk vagthund over for regeringen, når loven bliver brudt? Brud på dansk ret i sagen om tvangsadskillelse af unge asylpar udløser ikke kritik fra DF.

Selv om det står klart, at dansk og international ret blev overtrådt på baggrund af en ulovlig instruks fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i sagen om tvangsadskillelse af unge asylpar, så udløser det hverken en næse eller kritik fra regeringens parlamentariske grundlag.

»I den her sag skal ministeren ikke have en næse. Hvis vi fra Dansk Folkepartis side har et behov for at gøre et stort nummer ud af en sag, som har været belyst mange gange, så skulle vi nok meddele det. Det behov har vi ikke«, siger udlændingeordfører Martin Henriksen.

Hans melding kommer efter, at Københavns Byret har afgjort, at et syrisk asylpar skal have godtgørelse på grund af Inger Støjbergs ulovlige ordre om adskillelse.

Inger Støjberg har givet en ulovlig instruks, og der er ikke blevet administreret i overensstemmelse med dansk ret, fordi parrene ikke i alle tilfælde er blevet partshørt, inden de blev tvangsadskilt. Har I som parlamentartisk grundlag ikke et ansvar for, at det bliver forfulgt og kritiseret?

»Jeg synes, at man roligt kan sige, at det her er blevet forfulgt«, siger han.

Vel ikke fra jeres side?

»Vi vil gerne kritisere ministeren, men hvis vi kritiserer ministeren, bliver det for at rette ind efter venstrefløjens kritik«.

Så hvis dansk ret – det er det, der er tale om her – bliver brudt, så kan man ikke nødvendigvis regne med Dansk Folkeparti som en vagthund over for ministeren?

»Vi har tidligere været med til, at ministre har mistet deres job, givet næser og udtrykt kritik, så det kan man godt regne med. Men den her sag har været grundigt belyst«.

Belastende mail sætter Inger Støjberg under nyt pres i sagen, der ikke vil dø

Hvordan kan det være, at man ikke en gang får en næse, når der beviseligt er blevet begået et lovbrud?

»Vi har ikke det behov. Hvis vi havde det behov, så havde vi meddelt det«.

Så som parlamentarisk grundlag kigger I ikke på juraen – det handler om jeres politiske kompas?

»Vi kigger på juraen, og selvfølgelig handler det også om det politiske kompas, og så er det en samlet vurdering. I nogle sager mener vi, at der skal udtrykkes kritik og give en næse. Der er vi bare ikke her«.

Syrisk par får 20.000 kroner efter Støjbergs ulovlige ordre

Så det er eksempelvis mere alvorligt, når fiskeriministeren er lidt sen til at komme med lovgivning omkring østerskvoter, end det er, når en minister har udsendt en ulovlig instruks, og der er blevet administreret i modstrid med dansk ret?

»Jeg er ikke her for at snakke om laksekvoter eller torskekvoter«.

Østerskvoter…

»Touché. Om det er torskekvoter eller østerskvoter, det er ikke mit gebet«

Du sidder også i Dansk Folkepartis ledelse og er vel med til at tegne partiets linje generelt?

»Jo, men nu har jeg været til samråd om barnebrude. Det er selvfølgelig fair nok, hvis vi også skal diskutere fiskeripolitik, men der vil jeg henvise til ordføreren på området«.

Det er blot for at få en fornemmelse af Dansk Folkepartis proportionalitet.

»Det forstår jeg godt. Ikke desto mindre har denne sag været ret godt belyst. Vi har ikke noget behov for at belyse den yderligere. Hvis vi skulle kritisere ministeren, ville det være for at rette ind efter venstrefløjen og ombudsmanden«

Så man skal ikke følge ombudsmanden?

»Man skal ikke altid bare rette ind efter noget, ombudsmanden siger. Ombudsmanden er ikke Gud, der er steget ned fra fra oven«.