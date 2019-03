Pape melder sit parti klar til ny lov: Sex kræver samtykke

»Alle seksuelle handlinger skal bygge på frivillighed. Det kan og må aldrig være til diskussion«.

Der var masser af jubel, da justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fredag præsenterede sit partis holdning til en ny voldtægtslovgivning ved et arrangement i anledning af kvindernes internationale kampdag på spillestedet Vega i København.

Fakta

Den danske straffelov definerer voldtægt som tvang til samleje ved »vold eller trussel om vold« eller ved »anden ulovlig tvang« eller med en person, der befinder sig i en tilstand, hvor vedkommende er ude af stand til at modsætte sig det. Det Kriminalpræventive Råd anslår, at der er 5.100 voldtægter og forsøg på voldtægt om året, 700-900 anmeldelser og 60-70 domme for voldtægt.

»Jeg kan i hvert fald som partiformand for egen regning sige – det må jeg godt en gang imellem – at mit parti er klar til at indføre en ny lovgivning, der baserer sig på frivillighed. Og jeg håber, at samtlige partier i Folketinget kommer med«, sagde ministeren, der på scenen stod badet i lyserødt spotlys.

De tilhørende pressede efterfølgende ministeren til at blive endnu mere konkret i sin udmelding. »Samtykke«, blev der gentagne gange råbt fra salen. Ministeren kvitterede med at imødekomme råbene:

»Vi kan også godt sige samtykke. Det er fint for mig. For vi har brug for en kulturforandring«, lød det fra Søren Pape Poulsen.

Efterfølgende har han over for Politiken ikke ønsket at konkretisere sin udmelding.

»Kæmpe skift«

I efteråret nedsatte Søren Pape Poulsen et ekspertpanel, som skulle se nærmere på området. Dengang lød udmeldingen, at partiet sammen med resten af regeringen ville tage endelig stilling til, om sex uden samtykke skulle betegnes som voldtægt, når der var indhentet erfaringer fra udlandet.

Både Alternativet og en samlet rød blok går allerede nu ind for at ændre lovgivningen. Og nu er også de konservative om bord. Det glæder Amnesty International, som i flere år har arbejdet for at vække politikernes opmærksomhed på området.

»Det er et kæmpe skift. Da vi startede dette arbejde, var der bestemt ikke opbakning«, siger Helle Jacobsen, som er programleder i organisationen og medlem af Justitsministeriets ekspertpanel.

»Justitsministeren rækker hånden ud til resten af regeringen. Vi håber, at Venstre og LA tager imod den og bakker op om at ændre lovgivningen nu, så voldtægtsoverlevere kan få den retssikkerhed, de har krav på«, siger hun.

Frivillighed uden forbehold

Konservatives retsordfører, Naser Khader, understreger, at det kræver en enig regering, før der kan blive tale om et politisk flertal. På nuværende tidspunkt kan en lovændring ikke ske på konservative mandater. Men ifølge ham er der brug for ny lovgivning på området.

»Der skal ikke være nogen tvivl om, at kvinden har sagt ja til seksuelt samleje. Det skal bygge på frivillighed uden forbehold«, siger Naser Khader.

Hvad er det for en lovgivning, I ønsker?

»Vi mener, at der ikke længere skal være krav om, at man skal have kæmpet imod eller være gul og blå. Fokus skal være på, om der er givet samtykke til sex. For er der ikke det, så er det voldtægt«, siger Naser Khader.