Norwegian træner piloter i at reagere korrekt ved fejl i omdiskuteret sikkerhedssystem

Norwegian har taget højde for mulige problemer med sikkerhedssystemerne i selskabets Boeing 737 Max fly, oplyser det populære norske lavprisselskab.

Norwegian er blandt de selskaber, der satser på de nye miljøvenlige fly fra verdens største flyproducent, amerikanske Boeing. Flytypen har nu været involveret i to ulykke med katastrofal udgang i løbet af et halvt år. Norwegian har i alt 15 fly af typen, der mest bruges på flyvninger til den amerikanske østkyst.

Et skæbnesvangert samspil mellem en falsk fejlmelding fra en af flyets sensorer og et særligt sikkerhedssystem kaldet MCAS er under mistanke for at have spillet en afgørende rolle, da et indonesisk fly styrtede ned i oktober. Alle 189 om bord omkom. Flystyrtet søndag morgen i Etiopien, hvor alle 157 passagerer og besætningsmedlemmer også omkom, er endnu langt fra opklaret, men der er tegn på, at der kan være tale om en tilsvarende række uheld som i Indonesien.

Efter den indonesiske ulykke har Boeing og de amerikanske myndigheder informeret blandt andre Norwegian om den lille risiko for et forkert samspil mellem systemerne på flyet, oplyser Norwegians flychef, Tomas Hesthammer.

»Vores piloter er informeret om, at hvis sådan en situation opstår, skal de bruge en specifik checkliste. Derudover træner vi jævnligt vores pilot i situationer, hvor flyet befinder sig i en såkaldt »upset recovery«, skriver Tomas Heshammer i en e-mail.

Alle selskabets Boeing 737 Max fly flyver normalt, og selskabet ønsker i øvrigt ikke at kommentere styrtet i Etiopien.