’Smid tørklædet og meld dig ind i Danmark’, stod der på plakaten. Negin Igderi blev så vred, at hun besluttede at begynde at gå med tørklæde.

Hun flyttede sit spejl fra soveværelset ind ved vinduet i stuen. Her var lyset godt, og Negin Igderi kunne se sig selv i hel figur. Så gik hun i gang. Prøvede først et lyserødt, så et rødt tørklæde. Nu skulle alle se, at hun var muslim.