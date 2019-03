Det ømme punkt: Venstrefløjen kæmper om 'Klima-Camilla'

FOR ABONNENTER

Det var forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der i en socialdemokratisk kongrestale satte navn på den vigtigste figur i dansk politik i de sidste 20 år: ’Blå Bjarne’. Det var en stereotypisk metalarbejder fra Midtjylland (og AGF-fan, som Nyrup folkeligt pointerede), der i 00’erne skiftede fra Socialdemokratiet til Venstre, fordi han var træt af, at hans skattekroner går til folk, der ikke gider at arbejde, og at indvandringspolitikken er for slap.