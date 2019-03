En herlig dag for Nursultan og en rigtig dårlig dag for eksdirektør Strøm

En god dag for ...

Nursultan Nasarbajev. Som noteret i Politiken i går har Kasakhstans landsfader pludselig meddelt, at han træder tilbage som præsident. Nursultan Nasarbajev har styret Kasakhstan med hård hånd siden 1989, da den olierige republik stadig var en del af Sovjetunionen. Han har gennem årene bevaret magten ved at sikre sig utrolige, grænsende til utroværdige valgresultater, hvor han fik mellem 95 og 98 procent af stemmerne, ved at fængsle kritiske journalister og ved at opdyrke en personkult omkring sig selv. Og selv om han nu overlader præsidentposten til en af sine håndgangne mænd, er det på ingen måde slut med personkulten. Det statslige nyhedsbureau Kazinform oplyser således, at Kasakhstans hovedstad skal opkaldes efter landsfaderen og derfor skifter navn fra Astana til Nursultan.

En dårlig dag for ...

Flemming Strøm. Man skulle måske tro, at et efternavn som Strøm ville give et forspring, hvis man gerne ville vælges ind i bestyrelsen for et elselskab. Men Flemming Strøm, viceadministrerende direktør i boligselskabet KAB, følte sig åbenbart ikke sikker på at blive valgt til bestyrelsen i det sjællandske elnetselskab Radius, så han udnyttede sin adgang til tusinder af elmålernumre hos KAB’s lejere og fik sine kolleger til at stemme på sig ved hjælp af disse numre. Det fik ham i første omgang valgt ind – han fik 3.500 stemmer, hvoraf ca. 3.000 ifølge Ekstra Bladet blev afgivet ved hjælp af tricket. Da det blev afsløret, måtte han opgive sin plads i Radius’ bestyrelsen, og nu har KAB indgået en »aftale« med Strøm om, at det nok er bedst, at han også stopper som direktør.