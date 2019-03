Cybertruslen er blevet en del af hverdagen

Center for Cybersikkerhed advarer om høj risiko for bl.a. netspionage.

Myndigheder og virksomheder skal sikre sig, at de elektroniske døre ind til systemerne er indbrudssikre.

Det konkluderer Center for Cybersikkerhed (CfC) i sin årlige vurdering af truslerne mod danske it-systemer, netvirksomheder og myndighedernes computere.

Det er trusler, der ifølge centerets chef Thomas Lund-Sørensen, efterhånden er blevet en del af hverdagen.

Ifølge rapporten er truslen om cyberspionage ’meget høj’. Det er især udenrigspolitiske institutioner og sikkerheds- og forsvarsmyndigheder, som er udsatte.

Det samme gælder risikoen for at blive ramt af cyberkriminalitet, hvor truslen efter CfC’s vurdering også er ’meget høj’. Aktivisters misbrug af internetadgang til hjemmesider og lignende gør, at truslen om cyberaktivisme får stemplet ’middel’, mens den er ’lav’, når der tales om cyberterror.

Spionage kan koste dyrt

Bag det hele ligger risikoen for, at det går galt. Handler det for eksempel om cyberspionage, så kan det være en økonomisk og sikkerhedspolitisk trussel mod virksomheder og myndigheder. Stjæles oplysninger af en fremmed stats it-indbrudstyve, så kan følsomme virksomhedsinformationer om nye produkter og opfindelser ende hos hackernes hjemlige virksomheder til skade for dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Her advarer eksperterne især mod de velkendte metoder, phishing og simpelt gætteri, når det gælder om at få koderne til netværk og systemer. Det første handler om at narre ofre til at udlevere kodeord, mens det andet udnytter den omstændighed, at vi mennesker er vanedyr og at mange benytter simple eller genbrugte adgangskoder.

»Indsatsen kan derfor med fordel rettes mod at styrke den basale cybersikkerhed, så den bliver en helt selvfølgelig del af hverdagen«, konkluderer Thomas Lund-Sørensen.

Noget andet er såkaldte cyberangreb, som flere og flere stater ifølge CfC opruster for at kunne anvende.

»Både mere og mindre magtfulde stater udvikler og anvender deres cyberkapaciteter«, fastslår rapporten, der fremhæver især Kina og Rusland som it-mæssigt bevæbnede til tænderne, fulgt af stater som Nordkorea og Iran.

5G kan åbne flere døre for hackerne

Når det gælder den velkendte cyberkriminalitet, så er der grund til at være påpasselig. Men sidste år mistede it-banditterne tilsyneladende interessen for såkaldte ransomware-angreb, hvor de låste computere og afkrævede ejerne løsepenge for at fjerne spærringerne. I stedet rettede de interessen mod tyverier af kryptovalutaer fra særlige kryptobørser og fra privatpersoner.

CfC lancerer i sin rapport udtrykket »faketivister«. Det er aktivister, stater benytter til via nettet at påvirke den folkelige meningsdannelse, vel at mærke uden at afsløre, at der bag indlæg og netaktiviteter står en stat og ikke en indigneret borger eller en politisk interesseret gruppe af mennesker.

Lige om hjørnet venter den hurtige 5G-mobilteknologi og det, der kaldes Internet of Things, hvor alt fra køleskabe til selvkørende biler er koblet op til nettet. Inden 2020 kan der være kommet flere end 20 milliarder nye enheder på internettet, lyder et forsigtigt estimat ifølge CfC.

Med det følger imidlertid en forøget risiko for, at uvedkommende går ind og angriber via utilstrækkeligt sikrede forbindelser fra enhederne til nettet, så de eksempelvis kan fjernstyres af hackerne. Fremtidige cyberangreb vil derfor i højere grad end i dag få konsekvenser i den fysiske verden, forudser rapporten.