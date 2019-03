Analyse: SF stjæler andre partiers medvind og har kurs mod nye mandater

Den, der lever stille, lever godt.

Jeg siger ikke, at SF-formand Pia Olsen Dyhr lever i et lydtæt tavshedskammer, men der er væsentligt mere stille om partiet end i de hektiske år efter udtrædelsen af S-R-SF-regeringen. Og partiet lever ganske godt for tiden.

Efter nedsmeltningen og partiets regeringsexit i 2014, valgnedturen i 2015 og en vaklende opstart med et nyt, uprøvet hold på Christiansborg i månederne efter, fylder den lyse fortælling om Pia Olsen Dyhrs projekt i dag mere end den mørke.

Stjæler vælgere fra S

Den lyse fortælling først. De seneste målinger fra Megafon giver SF mellem 7 og 8 pct. af stemmerne. En fordobling af partiets størrelse ved det kommende folketingsvalg er ingenlunde umulig.

På partiets landsmøde i Kolding var begejstringen tydelig under formandens tale lørdag:

»Hva’ så, Kolding: er I klar til valg?«, indledte Olsen Dyhr, der i denne weekend også gjorde det klart, at man vil afsætte 47 mia. kr. til velfærd og grøn omstilling frem mod 2025.

Timingen for et valg kan næppe være bedre for folkesocialisterne. I disse uger ser vi en massiv mobilisering i befolkningen på to af SF’s vigtigste mærkesager – klima og normeringer i daginstitutioner. Vi har allerede oplevet omfanget af diverse klimamarcher, og i april ventes tusindvis af forældre i 42 byer at demonstrere for bedre vilkår i landets daginstitutioner.

Mobiliseringen foregår på nationalt niveau uden partipolitisk forankring, men begge bevægelser taler direkte ind i SF’s ideologi og partiprogram. Politisk grøde af den karakter kan booste SF’s lokale kandidaters vælgertække på gågaderne rundt om i landet. Konkurrencen om venstrefløjens illoyale svingvælgere er rigtig hård. Men der er sket meget siden valget i 2015, hvor SF endte som taber i dysten med Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale og Alternativet.

Alternativets stjerne falmer i takt med, at baglandet kontinuerligt langer ud efter Elbæks ledelsesstil. Det seneste år har Elbæk tabt terræn, og ifølge målinger fra februar har SF stjålet knap 20.000 vælgere fra Alternativet.

Socialdemokratiet er rykket mod højre i udlændingepolitikken, men Mette Frederiksen har tabt lige så mange vælgere til venstrefløjen, som de har hugget fra DF. Af alle røde partier samler SF flest vælgere op fra S, og ifølge målinger fra DMA Research er der foreløbigt tale om 1,3 pct. – eller hvad der svarer til flere end 40.000 vælgere siden valget i 2015. Tusindvis af vælgere vandrer i disse måneder mellem SF, Radikale og Enhedslisten. Men i modsætning til 2015 spiller Pia Olsen Dyhr i dag lige op med både Morten Østergaard og Pernille Skipper.

Røde københavnske stemmeslugere som Johanne Schmidt Nielsen og Helle Thornings-Schmidt er væk og efterlader 80.000 personlige stemmer i hovedstaden. Det giver Brønshøjgenseren Pia Olsen Dyhr en udvidet spillebane.

Mangler profiler

Den mørke fortælling er trådt i baggrunden, men SF er ikke renset for udfordringer. Tre af dem rejser sig i horisonten.