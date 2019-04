En god og en dårlig dag for Madonna

En god dag for ...

Madonna. Den 60-årige sangers karriere er ikke helt, hvad den tidligere har været, så adgang til noget i retning af 180 millioner tv-seere er selvsagt fristende. Derfor har Madonna sagt ja til at optræde ved det europæiske melodigrandprix i Israel 18. maj. I følge Live Nation Israel vil hun fremføre to endnu ikke offentliggjorte numre i et show, der bliver »både historisk og hysterisk«, som det hedder, alt imens seerne lader fingrene løbe over mobiltelefonerne for at afgive de afgørende stemmer i Eurovisionens popkonkurrence. Ud over opmærksomheden skulle Madonna angiveligt få 1 million dollars (cirka 6,6 mio. kr.) for en gæsteoptræden på linje med den, Justin Timberlake leverede, da Sverige havde værtskabet for begivenheden i 2016.

En dårlig dag for ...

Madonna. At optræde i Israel er ikke nødvendigvis problemfrit. Pink Floyd-legenden Roger Waters er i hvert fald bannerfører for en boykot af det europæiske melodigrandprix i Tel Aviv i protest mod landets håndtering af menneskerettigheder. Arrangørerne tøver måske derfor i første omgang med at bekræfte Madonna som årets pausekunstner. Det gør den canadiske milliardær Sylvan Adams til gengæld ikke. »Jeg er spændt på og stolt over at være vært for Madonna i Israel. Jeg er sikker på, at hendes optræden med opbakning af dusinvis af dansere vil være et vigtigt bidrag til begivenhedens succes og styrke verdens positive syn på Israel«, siger han til Jerusalem Post. Forretningsmanden har i årevis finansieret store begivenheder som modvægt til boykot-opfordringer.