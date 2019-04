Sejler rundt på diesel i København: Politikere vil have grøn havnerundfart

Mens politikerne på Københavns Rådhus diskuterer grønne leverandører og elbiler, så sejler 25 ud af 27 kanal- og havnerundfartsbåde rundt i de københavnske kanaler på diesel.

Ifølge Det Økologiske Råd udleder alle havnebåde tilsammen årligt det samme som en benzinbil, der kører 5.000 gange rundt om jorden.

Men bådene skal være mere miljøvenlige, mener en række politikere i Københavns teknik- og miljøudvalg. Det skriver DR P4 København.

»Det er uhensigtsmæssigt, at vi som kommune gør så enormt meget for at bekæmpe forureningen både med busser og vores egne havnebusser, men at den private sektor så slet ikke følger med«, siger Niels E. Bjerrum, som er teknik- og miljøordfører for Socialdemokratiet i København, til DR P4 København.

Jakob Næsager, som er konservativ gruppeformand på Københavns Rådhus, vil gerne have alle kanalbåde over på el. Og det bakkes også op af Mette Annelie Rasmussen, teknik- og miljøordfører for Radikale Venstre i København. Hun mener, forureningen fra bådene harmonerer rigtig dårligt med København som grøn by.

Men lige nu er der for mange forhindringer for, at Canal Tours Copenhagen selv skifter til en grønnere løsning, siger direktøren for Strömma Danmark, Mads V. Olesen, der driver Canal Tours Copenhagen.

»Sammen med besværet følger også en økonomi, som er meget massiv, hvis vi skulle skifte bådene ud på én gang«, siger han til DR P4 København.

Inge krav om el i kontrakter

Canal Tours Copenhagen har ifølge Mads V. Olesen brugt et tocifret millionbeløb på at omdanne to af bådene til el.

Det er et for højt beløb til, at direktøren vil fjerne dieselmotoren på flere både nu og her, selvom det måske på den lange bane kan lokke flere klimaglade gæster til.

Der er indgået en kontrakt med Canal Tours Copenhagen og Nettobådene frem til 2037, og i kontrakterne er der ikke lavet en aftale om el.

Men Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) håber, at der alligevel kan komme en grøn løsning. Hun peger på muligheden for at få lov til at lave miljøzoner for havnerundfartsbåde, ligesom der er på biler, lastbiler og busser.

Miljøzonerne kan give politikerne mulighed for at skærpe kravene til transportmidler, så udledningen af kræftfremkaldende partikler kan reduceres.

Udover Canal Tours Copenhagen sejler Nettobådene også kanalrundfart i København. Firmaet bag bådene er ikke vendt tilbage på DRs henvendelse.

