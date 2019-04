Forsvarsminister sætter nye værnepligtige foran computeren

Fakta

Cyberværnepligt

Forsvarsministeriet har optegnet rammerne for den nye cyberværnepligt, der forventes etableret med virkning fra 2020:

- Værnepligtige tilbydes muligheden for at aftjene en værnepligt inden for cyberområdet på op til 12 måneder, hvor de opnår et kompetenceniveau, der kan anvendes i Forsvaret.

- Der tilbydes ca. 30 pladser, til at begynde med inden for rammerne af det nuværende indtag af værnepligtige.

- Uddannelsen forankres ved Føringsstøtteregimentet og/eller Efterretningsregimentet i Hæren.

- De værnepligtige tilføres generelle it- og cyberkompetencer, som er bredt efterspurgt, samt en mere taktisk CIS- og cyberuddannelse, som er særligt efterspurgt i Forsvaret.

Uddannelsen forventes at omfatte følgende elementer:

- En grundlæggende militæruddannelse (basisuddannelse), der gør dem i stand til efterfølgende at operere feltmæssigt.

- En grundlæggende it- og cyberuddannelse, herunder en Cyber awareness-uddannelse, en it-sikkerhedsuddannelse samt kommunikations- og netværksuddannelse.

- En taktisk CIS- og cyberuddannelse. Denne omfatter optræning i Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk inkl. radio-, satellit- og Battle Management-systemer, kryptooperatøruddannelse samt oplæring i forhold over for elektronisk krigsførelse.

Kilde: Forsvarsministeriet

Vis mere