En god dag for Søndervig og en dårlig dag for en uheldig drive-in-gæst

FOR ABONNENTER

Søndervig. Ikke alene blev det mandag klart, at et nyt Lalandia i byen bliver bygget i new nordic-stil inspireret af klitterne i den rå vestjyske natur, og at byen dermed slipper for at få endnu en tropisk palmeudgave af Costa Kalundborg som Lalandias badelande i Rødby og Billund. De gode borgere i Søndervig kan også glæde sig over, at deres byfest på Badevej allerede er udsolgt, knap tre måneder før den løber af stablen, skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern. Festen finder sted på en parkeringsplads, men arrangøren overvejer at udvide. Om ikke andet bliver det nok nødvendigt, når Lalandia om føje år lægger sommergæster fra 483 feriehuse og et badehotel oven i befolkningstallet. Badegæster, som vælger vestkystens charme til hos Lalandia, vil garanteret gerne til lokal byfest.