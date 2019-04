En god dag for Donald Trump og en dårlig dag for Den Lille Havfrue

En god dag for...

Donald Trump. Den amerikanske præsident har længe måttet døje med en kritisk presse, der uafladeligt skriver stolpe op og stolpe ned, så snart han siger noget, der er faktuelt forkert. Nu har Trump for tredje gang besluttet at blive væk fra en årlig middag med korrespondenter i Det Hvide Hus, hvor hans forgængere ellers ofte har fået meget opmærksomhed ved at være med som gæster.

Dermed slipper præsidenten for at skulle lægge øre til spydige vittigheder om sit virke, sådan som der er tradition for ved middagen.

Trump er heller ikke i fare for at skulle høre på festlighederne gennem Det Hvide Hus’ vægge. Den frie verdens leder har valgt at opholde sig 1.100 kilometer væk i Wisconsin til et vælgermøde med sine støtter, skriver Ritzau. Her han ventes at tale om medierne som folkets fjende.

Der er med andre ord udsigt til en storslået dag.

En dårlig dag for...

Den Lille Havfrue. Hun er allerede blevet forfulgt af en havheks og har fået sit hoved skåret af. Man kunne dermed tro, at det snart ikke kunne blive værre for nationaldigter H.C. Andersens amfibiske verdensberømthed.

Men ulykker kommer som bekendt ikke alene: Den Lille Havfrue i København er nu kommet i rigtig dårligt selskab – hun er endt på en liste over de største turistfælder i verden, som den britiske avis The Mirror bringer, skriver Ritzau. Listen er resultat af en rundspørge blandt 2.000 rejsende med flyselskabet easyJet.

Eneste trøst for den 106-årige ikoniske skulptur ved Langelinie er, at de adspurgte ikke synes, hun er den allerværste. Den tvivlsomme ære får Mona Lisa, det verdensberømte, men ganske undselige, maleri af Leonardo da Vinci, som flest mener er en skuffelse.