Sådan bliver du politiker

Har du altid elsket at diskutere i elevrådet, og sidder du og råber af tv’et, når der er et politisk debatprogram? Så skulle du måske overveje selv at blive politiker. Politiken guider til din vej mod Folketinget.

1. Find dit parti

For at kunne blive valgt ind i Folketinget skal du være fyldt 18 år, være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark. Når det er på plads, skal du finde ud af, hvilket parti du har mest tilfælles med. Det står alle frit for at melde sig ind i et parti. Du betaler et kontingent, og så er du i gang.

Hvis du ikke kan finde et parti, du er enig med, er der også et par andre – men også en del mere besværlige – muligheder. Du kan stifte dit eget parti, men så skal du samle 20.000 underskrifter, før det kan opstille til Folketinget. Eller du kan stille op som løsgænger. Det kræver, at du først bliver anbefalet af mellem 150 og 200 vælgere, og at der derefter er 15-20.000 personer, der stemmer direkte på dig. Det projekt er kun lykkedes for én person siden 1953: Jacob Haugaard i 1994.

2. Find nogle venner

Vi går ud fra, at du vælger den nemme løsning og melder dig ind i et parti, der i forvejen er opstillingsberettiget. Nu skal du melde dig under fanerne i din lokale vælgerforening.

Hvis du gerne vil i Folketinget, skal dit parti godkende, at du stiller op for det. Derfor har du nu brug for dine partifællers opbakning for at komme videre med dit politiske projekt. Meld dig som frivillig, duk op til arrangementer, debatter, og få nogle venner i dit parti. Du kan også sende et par debatindlæg til de lokale aviser, så du gør dig synlig – eller optræde på YouTube, som Rasmus Paludan kickstartede sit kandidatur med.

3. Få dit navn på stemmesedlen

Nu skal du have dit navn på stemmesedlen. Det politiske Danmark er delt op i ti storkredse, som igen er delt op i mindre opstillingskredse. En folketingskandidat kan kun stille op i én storkreds. Det er derfor, der er forskel på, hvem du kan stemme på, alt efter om du bor i København eller Nordjylland.

Hos de større partier er det medlemmerne i de lokale kredsforeninger, der afgør, hvem der skal være kredsens folketingskandidat, mens det hos de mindre partier som regel bliver besluttet i storkredsen.

Det står partierne frit for at bytte rundt på deres kandidater, så de bedste eller mest profilerede kandidater får en kreds, hvor de bliver spået gode chancer for at blive valgt ind. Det kan være, fordi konkurrencen i kredsen ikke er så hård, eller fordi der bor mange i kredsen, der har stemmeret, og der er gode chancer for et flot personligt stemmetal. Du behøver altså ikke at bo eller være opvokset i det område, hvor du håber på at blive valgt ind.





4. Kæmp, kæmp, kæmp

Når du har fået en plads på stemmesedlen, skal du være klar til valgkamp. Ved valget i 2015 var der i alt 799 kandidater, der kæmpede om Folketingets 175 danske sæder. Der er med andre ord rift om pladserne.