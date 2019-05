S-top lukker munden på folketingsmedlemmer: I må kun udtale jer til pressen, hvis det er aftalt med valghovedkvarteret

DF-gruppeformand Peter Skaarup sammenligner S-toppens retningslinjer med et »politbureau«. Statsminister Lars Løkke Rasmussen mener, at S forsøger at »fedtspille sig gennem valgkampen«.

De socialdemokratiske topfigurer Mette Frederiksen og Henrik Sass Larsen har beordret partiets egne ordførere og folketingsmedlemmer til at kontakte partiets valghovedkvarter, hver gang pressen stiller dem et spørgsmål i valgkampen.

I en mail til alle folketingsmedlemmer indskærper gruppeformand Henrik Sass Larsen, at »alle pressehenvendelser skal koordineres med Christiansborg«.

»Dvs. man ikke udtaler sig – heller ikke på eget ordførerområde – medmindre det er aftalt med Christiansborg forinden«, hedder det i mailen, som Politiken er i besiddelse af.

Mailen er ifølge Politikens oplysninger blevet diskuteret blandt S-folketingsmedlemmer og ses af flere som udtryk for hidtil uset topstyring.

De andre store partier har ikke lignende retningslinjer, som gruppeformand Peter Skaarup (DF) sammenligner med et »politbureau«.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener, at S forsøger at »fedtspille sig gennem valgkampen« og prøver at »minimere risikoen for, at nogle kandidater siger, hvad Socialdemokratiet rent faktisk mener«.

»Der skal ikke siges noget, ikke menes noget. Vi får ikke nogen dueller. Kandidaterne skal have mundkurv på. Danskerne kan ikke få klar besked om, hvem der kan gå på pension, eller om cigaretprisen skal op eller ned«, siger Løkke.

Professor i ledelse Steen Hildebrandt undrer sig over ordren til ordførerne: »Det er udtryk for en form for uhensigtsmæssig mistillid«, siger han.

Det har ikke været muligt at få et interview med Frederiksen eller Sass. Gruppesekretær Henrik Dam Kristensen udtaler i en mail, at mediepresset skaber »helt naturligt et behov for tæt koordinering«.