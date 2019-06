Royal Run: Kronprinsen droppede at dele 25 medaljer ud ved løbefest i Aarhus

FAKTA

Royal Run

Mandag 10. juni,anden pinsedag, var der for anden gang Royal Run. Løbet var kronprins Frederiks måde at fejre sin 50-års fødselsdag sidste år sammen med hele Danmark.

Løbet har i år 82.028 tilmeldtei byerne København, Aarhus, Aalborg, Rønne på Bornholm samt Klaksvig på Færøerne.

Deltagerne har mulighed for både at løbe og gå, og distancerne varierer fra 1,609 kilometer (One Mile, en engelsk mil) til 5 og 10 kilometer.

Kronprins Frederik er ramt af en mindre diskusprolaps. Han gik den korte rute på 1,6 kilometer i Aarhus, mens kronprinsesse Mary løb fem kilometer i Aalborg.

59 procent af de tilmeldte er kvinder, 41 procent er mænd. De fleste tilmeldteer mellem 40 og 54 år. 28 procent af de tilmeldte har ikke tidligere deltaget i et motionsløb.

Bag Royal Run står Bevæg dig Danmark, som er DIF, DGI og Dansk Atletikforbunds store satsning for at få flere til at deltage i motion sammen med andre.

Kilde: Royalrun.dk





