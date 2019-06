Eksempel på ændring af retningslinjer:

I de nuværende retningslinjer står der, at »det er medarbejderens eller den studerendes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet«.

Udvalget har her foreslået, at der i stedet for skal stå: »Der er tale om en krænkende handling, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse opfattes som nedværdigende«.