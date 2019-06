Man må minde sig selv om, at éns erindringer ikke altid har interesse for de yngre, skriver Bettina Heltberg.

FOR ABONNENTER

Ja, vist erindrer vi. J.L. Heiberg skrev i 1836 sin vaudeville ’Nej’, hvori kandidat Hammer følger efter den smukke Sophie i Kongens Have og får et værelse hos hendes far i Lille Kirkestræde.