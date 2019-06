Radikal leder: Vi har en ny situation, hvis Mette Frederiksen taber stafetten En bastant Morten Østergaard (R) svarede onsdag aften på spørgsmål efter opbrud i regeringsforhandlinger.

Efter et større drama onsdag i regeringsforhandlingerne stillede Radikale Venstres politiske leder Morten Østergaard onsdag op til pressemøde.

Det skete efter, at partiet valgte ikke at komme til forhandlinger onsdag aften med de andre røde støttepartier. De valgte at præsentere en enighed om, at binde sig til en reduktion af udledningen af drivhusgasser på 70 procent.

Radikale Venstre havde krævet, at ingen delaftaler blev offentliggjort for ikke at blive bundet i forhandlingerne om andre vigtige emner.

Læs her Morten Østergaards svar på seks spørgsmål.

Risikerer du ikke, at tabe hele projektet på gulvet?

»Vi har sagt, at vi gerne giver Mette Frederiksen en chance. Men taber hun stafetten, så må vi se, hvad det sker. Det er hende, der gerne vil være statsminister«.

»Man kan ikke bytte fattige børn for CO2-reduktioner«.

»Risikoen er selvfølgeligt, at den nye retning, vi kæmper for, ikke bliver. Vi har gjort os anstrengelser for at skabe en god stemning. Men der må jeg bare sige, at dagen i dag ikke har været god for det projekt«.

»Fremgangsmåden i dag er ikke noget, der skaber tillid til den kongelige undersøger«.

Hvad gjorde forhandlingerne i dag så dårlige?

»Det handler om viljen til at bevæge sig i retning af hinanden. I går gik det godt, men så var vi pludseligt i bakgear i dag«.

»Og da det så gik op for os, at vi skulle komme her til aften med brede smil og offentliggøre en delaftale, så var vores tålmodighed opbrugt«.

Føler du, at I er ved at blive bondefanget?

»Jeg skal ikke sætte etiketter på, hvad det er, man forsøger. Jeg siger bare, at os løber man ikke om hjørner med«.

»Jeg føler klart, at de forudsætninger, vi havde bygget forhandlingerne på, har man valgt at se stort på.

Hvorfor tror I, at I kan rykke Socialdemokratiet på udlændingepolitikken?

»Der er ingen områder, hvor vi ikke er villige til at mødes. Men vi modtager ikke besked om, at der er ting, vi ikke skal blande os i«.

»Og på nogle områder, hvor vi skal finde fælles vej, synes vi godt nok, at det står noget stille«.

»Vi vil ikke løbes om hjørner med. Hverken på mellemregninger eller når det kommer til de endelige resultat«.

Risikerer I ikke at lave en Liberal Alliance og kravle meget højt op i et træ, som I så skal kravle nedad igen?

»Det, vi risikerer, det er at svigte tilliden hos alle dem, der havde håbet at en ny regering vil sætte en ny retning. Både når det kommer til den grønne omstilling men også de værdier, en ny retning skal bygges på«.

»Jeg kan bare sige, at oplevelsen i dag var, at vi rykkede tilbage på brættet. Det var vi skuffede over«.

Risikerer I ikke at skuffe alle de vælgere, der har stemt på jer for at få en rød regering?

»Jeg tror da, at der, hvor skuffelsen bliver størst, er, hvis det ender med, at der alligevel ikke bliver råd til flere pædagoger eller at der alligevel ikke var råd til den grønne omstilling«.

»Eller at det desværre ikke blev til en hjælpende hånd til Danmarks fattige børn«.

ritzau