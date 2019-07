Ordet phubbing

Ordet phubbing er en sammentrækning af ’phone’ og ’snubbing’, der på engelsk betyder at ignorere og afvise. Ordet blev opfundet af et reklamebureau i 2012 som en gimmick til brug i markedsføringen af en australsk ordbog.

Siden 2015 er blevet brugt som det videnskabelige begreb for at ignorere andre til fordel for sin telefon. Partner phubbing er, når det går ud over din romantiske partner, men der findes også andre begreber – f.eks. boss phubbing, hvor chefen ignorerer en ansat til fordel for vigtige mobilaktiviteter.

