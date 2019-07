God dag for rokkesten, dårlig dag for Ivanka Trump

FOR ABONNENTER

En god dag for Rokkestenen på Bornholm, der i en periode har været helt utrolig urokkelig. Det er fint for de fleste at være, men dumt, når man nu faktisk er en rokkesten, hvis eneste claim to fame er, at gæster i skoven Almindingen på Bornholm har kunnet få den tonstunge sten til at rokke. Men fordi gæsterne bruger grene, som de skubber ind under stenen, har den igen sat sig fast. Nu er det heldigvis slut, for et hold værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen ankom mandag til Bornholm for at gøre stenen rokbar. »Det er en win-win-situation, at vi kan levere en relevant øvelse til et hold værnepligtige og samtidig få en af de kendte bornholmske turistattraktioner til at leve op til sit navn igen«, siger skovrider siger Søren Friese fra Naturstyrelsen på Bornholm ifølge DR. Stenen ligger i øvrigt og flyder, fordi den for 10.000 år siden blev ført med indlandsisen under istiden. Og lige om lidt kan den rokkes med.