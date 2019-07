»Jeg siger ja til dig som aldrig før. Bagefter følger jeg dig op til din hospitalsseng og kører hjem alene. Det føles helt forkert«

Linda Villadsen og Carsten Larsen blev gift på Bispebjerg Hospital i sommeren 2017. Her fortæller de om at blive nogle andre sammen og om at ville gøre den anden lykkelig.

FOR ABONNENTER

Linda: Jeg lægger mærke til dig i en tråd på Facebook. Du skriver med så meget empati og forståelse, at jeg ikke kan lade være at skrive til dig. I nogle måneder skriver vi sammen. Ingen private beskeder, bare snak frem og tilbage om Lisbeth Zornigs projekt ’Stemmer på kanten’, som vi begge er interesserede i. Jeg tænker, at jeg bliver nødt til at møde dig, du kan blive den bedste ven, der findes. Jeg er gift og har ingen intentioner om, at du skal blive andet end min ven.