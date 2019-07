Nu må børnene på Sjælsmark spise på værelset

Socialdemokratiet går ind for en stram, men ikke en skør udlændingepolitik, sagde Mattias Tesfaye, da han var politisk ordfører. Nu er han minister og giver børnene på Sjælsmark lov til at tage kantinemaden med ind på deres eget værelse.

Næppe havde Mattias Tesfaye (S) sat sig i stolen som udlændinge- og integrationsminister, før foreningen Sjælsmarks Venner sendte ham et brev. For når nu Socialdemokratiet og støttepartierne er enige om, at der ikke skal bo børn på den nedlagte kaserne, der siden 2016 har fungeret som udrejsecenter for afviste asylansøgere, kan man lige så godt begynde at gøre det lidt lettere at være barn på stedet.