De pulser sød jordbærsmag og puster chokoladerøg: Næsten hver anden elev i 9. klasse i København har prøvet e-cigaretter

Flere af landets kommuner har indført røgfri skoletid, og især i Københavns Kommune håber man, at færre elever begynder at ryge.

’Mr. Frosty’ giver dig et køligt pust af mentol. ’Sour Candy’ får dig til at drømme om de sure vingummi-hapser, der frister ved køen i supermarkedet.

’Mad Man Crazy Strawberry’ beskrives som en uimodståelig symfoni af sure og søde jordbær.

Det er til at forstå, at man bliver fristet af e-cigaretterne, når både væskernes navne og smag, minder om noget, man finder i den lokale slikbutik. Frygten for at den nikotinfyldte ’slikpose’ kan føre til, at flere elever senere begynder at ryge tobak, har fået Københavns Kommune til at undersøge hvor mange elever, der har prøvet og dagligt ryger e-cigaretter

Og tallene er ikke betryggende.

Det er under al kritik, hvis lærerne ryger i elevernes nærvær. Børne- og Ungdomsborgmester i København, Jesper Christensen.

45 procent af eleverne i 9. klasse i Københavns Kommune har prøvet e-cigaretter. Det er næsten hver anden elev.

»Jeg synes, det er skræmmende, når så mange folkeskoleelever prøver at ryge e-cigaretter, og det er jeg nødt til at reagere på«, siger Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF).

Fakta: Hvad er en e-cigaret? En e-cigaret består af en beholder med en såkaldt e-væske, et batteri og en brænder, der opvarmer væsken og derved omdanner den til Aerosol (en luftbåren partikel ligesom i hårspray), som man indånder.

Der findes ikke nogen samlet oversigt over hvilke stoffer, der er i e-væsken, men som oftest er der propylenglykol (PG) og glycerol/glycerin (VG) i, hvilket får e-røgen til at ligne tobaksrøg.

E-røgen indeholder også en del smags- og aromastoffer der får væsken til at smage af blandt andet jordbær, mentol og chokolade.

Der er fundet kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer, partikler og tungmetaller i e-røg. Nogle undersøgelser viser, at e-cigaretterne kan være skadelige for lungevævet og hjerte og karsystemet. Men der findes endnu ikke forskning, der kan bevise netop hvor skadelige cigaretterne er.

På skoler, børneinstitutioner og nogle ungdomsuddannelser er det forbudt at bruge e-cigaretter. Ifølge loven er det ikke forbudt på arbejdspladsen, men det er retningslinjer, der selv sættes af det enkelte sted.

Du skal være 18 år for at købe lovlige e-cigaretter i Danmark. Vis mere

Det er en holdning, som kommunens børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) er enig i. Han understreger, at det er vigtigt at sætte hurtigt ind overfor de unge. Hvilket Københavns Kommune også gør, fremhæver begge borgmestre.

Man forventer nemlig, at tallene vil falde, efter at Københavns Kommune 1. januar 2019 indførte røgfri skoletid. Det vil sige, at man ikke må ryge i løbet af skoletiden. Heller ikke uden for skolens grund.

Inspiration i det nære

Men selv om initiativet med røgfri skoletid er indført, bliver børnene stadig udsat for rygning i skoletiden. For reglen gælder kun for børnene – og ikke de voksne i Københavns Kommune. Sådan er det flere steder i landet.

10 kommuner har røgfri skoletid for både elever og ansatte. 14 kommuner har sat dato for indførelse af dette.

To kommuner har røgfri skoletid kun for elever, og to kommuner har tænkt sig at gøre det samme. Resten af landets 66 kommuner har ingen politik om røgfri skoletid. Der kan dog være lokale regler for, at man ikke må ryge på skolens grund.

Derfor kan der, mener Kræftens Bekæmpelse, være god grund til at kommunerne overvejer røgfri skoletid for alle.

Vi ved fra undersøgelser, at hvis et barn eller ung først er startet på e-cigaretter, så er der større risiko at de går over til cigaretter bagefter Københavns sundheds- og omsorgsborgmester i København, Sisse Marie Welling.

Undersøgelsen i Københavns Kommune viser nemlig også, at 81 procent at udskolingseleverne har set skolens ansatte ryge uden for skolens område, mens 36 procent har set de ansatte ryge på skolens matrikel.

Det er under al kritik, mener børne- og ungdomsborgmester i København, Jesper Christensen (S).

»Det er forbudt for lærerne at ryge på skolen, og i arbejdstiden må de kun ryge uden for skolen, hvor eleverne ikke kan møde dem«.

Forført af frugtsmagen

Selv om der stadig findes relativt lidt forskning om, hvorvidt e-cigaretter er direkte sundhedsskadelige ligesom tobakscigaretter, så er der grund til bekymring.