Folk i Hove på Sjælland skal blive inde resten af dagen

Selv om røgen i forbindelse med en brand ved Hove Møllegård på Sjælland onsdag aften er aftaget, må beboerne i Hove indstille sig på, at de skal blive inden døre resten af dagen.

Det fremgår af en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi.

Tidligere onsdag måtte man ikke køre ind i Hove by, men røgen er kort før klokken 20 aftaget så meget, at beboerne nu kan komme til og fra deres ejendomme i byen.

Samtidig anbefaler politiet dog, at man forbliver inden døre, lukker døre og vinduer og slukker ventilation. Politiet fraråder udendørs aktivitet resten af dagen.

Omkring 40.000 kubikmeter mødding, halm, savsmuld, træflis og træpiller brænder, og slukningsarbejdet ventes at tage flere dage. Tidligere onsdag skrev politiet dog på Twitter, at der ikke er fare for, at branden spreder sig.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

ritzau