Minister genindfører motionsløb på Storebæltsbroen Det er en helt unik måde at komme tæt på et stort og flot dansk ingeniørkunst, siger transportministeren.

Det skal igen være muligt at løbe eller cykle over Storebæltsbroen i forbindelse med motionsløb.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

»Jeg har fra starten af været uenig i, at det skulle være nødvendigt at fare så drastisk til værks som at forbyde at lave motionsløb«, siger transportminister, Benny Engelbrecht (S).

»Det at kunne enten løbe eller cykle over et imponerede bygningsværk som for eksempel Storebæltsbroen, det er en helt unik måde at komme tæt på et enormt stort og flot dansk ingeniørkunst«, siger han.

Beslutningen om at droppe motionsløb over for eksempel Storebæltsbroen blev i 2017 truffet af daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Stort trafikkaos

Det skete efter et stort trafikkaos i forbindelse med afviklingen af et halvmaraton over Den Ny Lillebæltsbro.

»Det er rigtig, at der har været en enkelt episode med et løb på Lillebælt, hvor der opstod noget trafikkø på grund af et trafikuheld, som ikke have noget at gøre med løbsafviklingen«.

»Det er klart, at den slag skal vi tage ved lære af. Vi skal altid tage hensyn til, at arrangementer af denne her karakter finder sted på tidspunkter, hvor vi forventer, at der er så lidt trafik at genere som muligt«, siger Engelbrecht.

Han peger på, at nøglen til at løse udfordringerne er at planlægge og annoncere motionsløbene i god tid, så de, der skal hen over broen uden at være en del af motionsløbet, kan planlægge deres rejse.

Beslutningen om at åbne for motionsløb over broen igen er, som beslutningen var i 2017, truffet rent administrativt. Derfor skal den nye minister ikke finde politisk flertal for den.

Engelbrecht fortæller, at det fra fredag klokken 12.00 vil være muligt at ansøge om at holde motionsløb, der krydser Storebæltsbroen.

ritzau