Efter dødsulykken på Aarhus Letbane i weekenden undrer naboerne til overgangen sig over, at bommene har ligget og flydt i græsset i stedet for at være installeret. Men bommene skal først op, når hastigheden øges til 100 kilometer i timen, forklarer Letbanen. Havarikommissionen undersøger nu ulykken. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix)