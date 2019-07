Astrid har Thomas og tre elskere, Thomas har kun Astrid

MODERNE KÆRLIGHED: Astrid og Thomas er gift og venter et barn. Men Astrid tager samtidig ud til sine to elskere i andre byer. Det har Thomas det fint med - selv om at han selv er monogam og synes, at hun er den eneste ene. Det type forhold hedder et 'poly-mono' - hvor den ene er polyamorøs og kan have følelser for flere, og den anden er monogam.