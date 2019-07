Huawei tilbyder antispionage-aftale til Danmark

Huawei er klar til at underskrive en antispionage-aftale med Danmark, hvis det kan afhjælpe politikernes bekymringer omkring den kinesiske telegigant.

Det fortæller selskabets nye landechef, Jiang Lichao, til Politiken.

»Antispionage-aftalen vil slå fast, at Huawei aldrig vil installere bagdøre i sine produkter. Vi vil sammen med den danske stat definere sikkerheds-standarder, som gør det umuligt«, siger Jiang Lichao fra sit kontor i Sydhavn og fortsætter:

»Hvis Huawei en dag bliver presset af staten til at spionere, forpligter aftalen os til at oplyse det til den danske regering, som øjeblikkeligt kan annullere alle indgåede kontrakter. Hvis danske politikere har andre ønsker til aftalen, vil vi meget gerne mødes og diskutere det«.

36-årige Jiang Lichaos tilbud kommer efter, at USA har advaret allierede mod Huawei, som USA anklager for at stå i ledtog med den kinesiske efterretningstjeneste. Udenrigsminister Mike Pompeo har truet med at neddrosle samarbejdet med lande, som benytter Huawei til udbygningen af fremtidens 5G-mobilnetværk.

USA har ikke fremlagt beviser for anklagen, som Huawei og den kinesiske stat afviser. Men anklagerne vakte betydelig uro i Folketinget, da TDC i begyndelsen af året skulle vælge leverandør til sit mobilnetværk.

Daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) udtalte sig kritisk omkring Huawei i flere medier. Under et samråd om Huawei 22. januar åbnede regeringen op for at ændre loven, så enkeltleverandører kunne udelukkes fra opbygningen af kritisk infrastruktur.

Antispionage-kontrakten er en reaktion på de bekymringer, siger Jiang Lichao. Huawei har de seneste måneder tilbudt lignende aftaler til regeringer i Tyskland og Storbritannien.

Det er uklart, hvordan Storbritanniens regering forholder sig til en sådan kontrakt. Men i Tyskland er forslaget blevet positivt modtaget af chefen for den nationale telemyndighed, Arne Schönbohm, såfremt den indgår i en bredere aftale mellem Kina og Tyskland.

Huawei Danmark-chef Jiang Lichao beskriver idéen som todelt. Dels er det et skridt mod mere åbenhed. Men samtidig håber han, at resten af teleindustrien vil adoptere fælles, høje sikkerhedsstandarder.

»Jeg tror, at jo mere danskerne lærer os at kende, det mindre vil de frygte og misforstå os. Vi har tidligere haft en uprofessionel tilgang til åbenhed. Vi troede, at hvis bare vi havde gode produkter, var det nok. Det sidste års politiske debat har lært os, at det ikke er nok«, siger Jiang Lichao.

Udflytning til Rumænien

Regeringens lovændring blev aldrig aktuel, da TDC i marts fravalgte Huawei til fordel for svenske Ericsson.

Som Politiken skrev fredag, indebærer aftalen, at kontrollen med TDC’s mobilnetværk udflyttes til Rumænien. Der kan Danmarks telemyndighed, Center for Cybersikkerhed, ikke foretage egne tilsyn eller sikkerhedsgodkende de ansatte.

Udflytningen og dens konsekvenser kom bag på flere partier. Dansk Folkeparti har nu indkaldt forsvarsminister Trine Bramsen (S) i samråd for at afdække, om sikkerheden omkring det danske telenet kan opretholdes i Rumænien.

Huawei-chef Jiang Lichao vil ikke forholde sig til, om TDC’s beslutning i marts skyldtes politisk pres ovenfra. Omvendt vil han heller ikke sige, at udbuddet skete på fair vilkår.

»Jeg vil ikke bedømme det på nuværende tidspunkt, for folk har forskellige holdninger til, hvad der skete. Min tilgang er, at vi er her for at gøre forretninger i fair konkurrence med andre. Det er klart, at tabet af TDC-kontrakten ramte os hårdt«, siger Jiang Lichao.

Hvordan vil du imødekomme de politikere, som siger, Huawei ikke er til at stole på?

»Jeg tror, meget af kritikken mod Huawei den seneste tid bunder i handelskrigen mellem USA og Kina. USA presser andre landes regeringer. Men politik og økonomi bør holdes adskilt. Så jeg vil invitere danske politikere til at besøge vores hovedkvarter i Kina og her i København. Jeg vil vise, vi bare er en virksomhed, som forsøger at lave forretning. Vi er som Google, Apple, IBM og Ericsson«, siger Jiang Lichao.