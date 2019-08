Hassan, der har rødder i Irak, skulle giftes med sin kusine, men han ville være fri til at vælge sin partner. Han blev forelsket i Nadia, men det var ikke nemt at få hinanden.

Historien om, hvordan jeg mødte min store kærlighed, er en fortælling om meget mere end hende eller os. Det er en historie om familie og ære, om at være fanget mellem to kulturer og om kampen for at vælge sin egen partner. Den starter – på en måde – i en idrætshal i Jylland.