Forhadt efterretningstjeneste spøger stadig: Danmark frygter korruption, men outsourcer it-sikkerhed til Rumænien

Fakta

Sagen kort

TDC udflytter kontrollen med dele af sit mobilnetværk til Rumænien 31. august, hvor Ericsson skal stå for driften. Der er tale om et såkaldt Network Operations Center (NOC), som står for driften at netværket­. Telia og Telenors fælles NOC er også i Rumænien.

Udflytningen medfører, at Danmarks telemyndighed, Center for Cybersikkerhed, mister mulighed for at kræve, at de ansatte er sikkerhedsgodkendte. De kan heller ikke komme på uanmeldt tilsynsbesøg, som de kan i dag, hvor Huawei driver NOC’en i Danmark.

Fra NOC’en kan personalet få adgang til såkaldte metadata. Det er oplysninger om, hvor mobiltelefoner befinder sig, hvem de ringer og sms’er til. Rigspolitiet og PET bruger den slags teledata som bevismateriale i straffesager, men de kan også misbruges af kriminelle.

Flere eksperter kritiserer udflytningen, og forsvarsminister Trine Bramsen (S) er indkaldt i samråd om sagen.

Vis mere