Kongehuset bekræfter: Donald Trump kommer til Danmark 2. og 3. september

USA's præsident, Donald Trump, og førstedamen, Melania Trump, kommer til Danmark på et officielt statsbesøg 2.-3. september.

Han er blevet inviteret af dronning Margrethe. Det oplyser kongehuset.

Under sit besøg skal Donald Trump mødes med statsminister Mette Frederiksen (S). Det oplyser Statsministeriet.

Tirsdag sagde Trump til journalister i Det Hvide Hus, at han måske ville lægge vejen forbi Danmark under en rejse til Europa i begyndelsen af september.

Det er altså nu blevet bekræftet onsdag aften.

I Danmark vil Trump ifølge Det Hvide Hus desuden deltage i en række bilaterale møder og mødes med fremtrædende personer fra erhvervslivet.

Vigtig allieret

Statsminister Mette Frederiksen (S) anser USA som Danmarks "vigtigste og stærkeste allierede i Nato", den transatlantiske forsvarsalliance. Hun vil benytte besøget til at styrke samarbejdet.

»Jeg ser frem til at møde den amerikanske præsident i Danmark, hvor vi vil drøfte globale emner af fælles interesse, og hvordan vi sammen kan styrke samarbejdet mellem Danmark og USA«, udtaler hun i en pressemeddelelse.

På den amerikanske ambassade i Danmark går forberedelserne til besøget straks i gang.

»Præsident Trumps ankomst til København markerer det første statsbesøg af en amerikansk præsident i Danmark siden 1997«.

» I de kommende dage ser min stab og jeg frem til at forberede os på præsidentens besøg, som utvivlsomt vil styrke den meget stærke alliance, der allerede findes mellem vores to nationer«, udtaler den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, i en skriftlig kommenter.

Præsidenten kommer til Danmark, efter at han har været i Polen 1. september. Her skal han deltage i en højtidelighed for 80-året for Tysklands angreb på landet og udbruddet af Anden Verdenskrig.

Donald Trump bliver den fjerde amerikanske præsident i historien til at besøge Danmark.

Trumps tre forgængere, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama gjorde det samme.

