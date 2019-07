Mette Frederiksen vil diskutere sikkerhed med Trump under besøg Statsministeren vil snakke arktiske spørgsmål og sikkerhedspolitik med Donald Trump ved hans statsbesøg.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt for præsident Donald Trumps kommende statsbesøg til Danmark 2.-3. september.

Men statsminister Mette Frederiksen (S), som skal mødes med den amerikanske præsident under besøget, ved allerede nu, hvad der skal diskuteres.

»Jeg ser frem til at møde den amerikanske præsident i Danmark, hvor vi vil drøfte globale emner af fælles interesse, og hvordan vi sammen kan styrke samarbejdet mellem Danmark og USA inden for blandt andet sikkerhedspolitik, arktiske spørgsmål og fremme af samhandel og investeringer, siger hun i en pressemeddelelse.

Statsministeren anser USA for Danmarks 'vigtigste og stærkeste allierede i Nato', den transatlantiske forsvarsalliance.

»Vores soldater står skulder ved skulder i verdens brændpunkter og i forsvaret for Europas sikkerhed«, siger Mette Frederiksen.

Det er dronning Margrethe, der har inviteret Donald Trump og førstedame Melania Trump på statsbesøg til Danmark.

Præsidenten kommer til Danmark, efter at han har været i Polen 1. september. Her skal han deltage i en højtidelighed for 80-året for Tysklands angreb på landet og udbruddet af Anden Verdenskrig.

I Danmark vil Trump ifølge Det Hvide Hus desuden deltage i en række bilaterale møder og mødes med fremtrædende personer fra erhvervslivet.

Han skal også mødes med formanden for Grønlands Landsstyre og den færøske lagmand.

ritzau