Politistation på Nørrebro raseret af eksplosion

En eksplosion har ramt en nærpolitistation på Nørrebro i København natten til lørdag.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Ifølge politiet er ingen kommet til skade ved eksplosionen, som kunne høres i store dele af København.

Tidligere på natten bekræftede Brian Eriksson, der er vagthavende ved Hovedstadens Beredskab, at politi og beredskab var blevet kaldt ud til en mulig eksplosion i Hermodsgade.

»Vi har modtaget en anmeldelse om et højlydt brag fra området omkring Hermodsgade 3, og vi er på stedet«, sagde han.

Lørdag morgen er området omkring politistationen fyldt med betjente, og politiets teknikere arbejder fra et telt, der er slået op på Hermodsgade. Bygningens facade er kraftigt beskadiget, og gaden er fyldt med glasskår fra vinduer og bilruder, der er blæst ud ved eksplosionen.

Et øjenvidne har på Twitter lagt billeder op fra Hermodsgade, der tilsyneladende viser knuste ruder og store skader på indgangspartiet til politistationen og en tilstødende bygning.

Ny bombe sprunget i København. Politistation Hermodsgade pic.twitter.com/cAQo9qQ49g — Christian Olsen (@colsen38) August 10, 2019

At der skulle være tale om en bombe, som vedkommende skriver, er ikke bekræftet.

Københavns Politi har afspærret et større område på Nørrebro, herunder Tagensvej, mens man søger med hunde i gaderne omkring gerningsstedet.

Nærpolitistationen har ligget på Hermodsgade siden 2012, politiet holder til på første og anden sal i bygningen, i stueetagen ligger der en Fakta-butik.

Tirsdag aften ramte en eksplosion Skattestyrelsens kontorer på Østbanegade i Københavns Nordhavn.

Politiet har endnu ikke opklaret, hvem der stod bag, men politiet har oplyst, at der blev brugt militært sprængstof ved eksplosionen.

Politiet siger tidligt lørdag morgen, at det er for tidligt at sige, om der er en sammenhæng mellem de to eksplosioner, men at det indgår i deres efterforskning.

»Det er klart, at det er oplagt, at når der inden for så kort tid sker to eksplosioner, at man tænker, at det må have en sammenhæng. Men det er endnu for tidligt at sige noget omkring, da vores undersøgere stadig arbejder ude på gerningsstedet«, siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Rasmus Agerskov Schultz til Ritzau.

Eksplosionen i Hermodsgade er den niende, som rammer København siden februar.

DR skrev tidligere på ugen, at politiet har nedsat en særlig gruppe til at efterforske bombeangrebene, som indtil videre er uopklarede.

Ordførere fra flere partier har bedt justitsminister Nick Hækkerup (S) om en redegørelse om sagen.