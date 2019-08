Statsminister Mette Frederiksen til Godhavnsdrengene: »På vegne af Danmark: Undskyld«

Statsminister Mette Frederiksen (S) har under et arrangement i embedsboligen Marienborg givet en officiel undskyldning til de danskere, der som drenge blev udsat for tæsk, psykisk vold og seksuelle overgreb på børnehjemmet Godhavn og andre børnehjem i perioden 1946 til 1976.

Det sker, efter at mændene, samlet i Landsforeningen Godhavnsdrengene, i mere end et årti har kæmpet for at få skiftende regeringer til at give en officiel undskyldning for, at drenge blev mishandlet, uden at myndighederne greb ind og bremsede det.

Mette Frederiksen gik rundt og gav hånd til de fremmødte, inden hun tog ordet.

Fakta Godhavn Børnehjemmet Godhavn blev oprettet i Tisvildeleje i 1893.

To mænd stod i 2005 frem i en dokumentar på DR og fortalte, at de blev udsat for psykisk og fysisk vold på Godhavn i 1960’erne.

Fire år senere satte Socialministeriet gang i en undersøgelse af forholdene på Godhavn og 18 andre børnehjem. Konklusionen var, at drenge blev udsat for overgreb.

Landsforeningen Godhavnsdrengene har i mere end et årti kæmpet for en officiel undskyldning fra Danmark.

13. august 2019 gav statsminister Mette Frederiksen (S) på vegne af det officielle Danmark en undskyldning til Godhavnsdrengene og andre tidligere anbragte børn på børnehjem. Vis mere

»Alle jer som var anbragt på børnehjem i efterkrigstiden og så grusomt blev svigtet af det samfund, som skulle passe på jer. Der kommer en dag. I dag er jeres dag«, sagde statsministeren, der bredte sin hilsen ud til dem, som ikke kunne magte at dukke op, eller som er gået bort.

»Det er en dag med store følelser«, sagde en tydelig berørt Mette Frederiksen.

»Jeg vil indfri mit løfte, og i dag vil Danmark give en undskyldning for det, som skete, da I var børn. I vor tid er der begået alvorlige svigt og overgreb på børn, som var i samfundets varetægt. Det skete i en tid, hvor den danske stat var ansvarlig for at føre tilsyn. Børn blev fjernet fra deres mor og far. I stedet for omsorg blev I udsat for overgreb«, sagde Mette Frederiksen.

Foto: Jens Dresling Der var en berørt stemning i salen på Marienborg, da statsminister Mette Frederiksen på Danmarks vegne gav en undskyldning til Godhavnsdrengene.

Der var en berørt stemning i salen på Marienborg, da statsminister Mette Frederiksen på Danmarks vegne gav en undskyldning til Godhavnsdrengene. Foto: Jens Dresling

»I fik at vide, at det, der skete, var jeres egen skyld. Det vigtigste i dag er at få sagt én gang for alle: Det var ikke jeres skyld. Det var det voksne skyld. Det var de voksne, der begik overgrebene, som ikke greb ind. Det var samfundet, som lukkede øjnene. [...] I mistede den ene barndom, vi har i vores liv. Det, I har gennemlevet, er i mine øjne et af de mørkeste kapitler i vores historie, som er i modstrid med alt det, Danmark står for«.

»Jeg kan ikke påtage mig skylden, men jeg kan påtage mig ansvaret«.

Tidligere regeringer har afvist at sige undskyld

Allerede inden sommerferien – 3. juli – annoncerede Statsministeriet i en pressemeddelelse, at en undskyldning var på vej til tidligere beboere på Godhavn og andre børnehjem. Fra 1946 og frem til 1976 blev en række anbragte børn udsat for overgreb og svigt. Tidligere regeringer har imidlertid afvist at give en officiel undskyldning, da de ikke selv har været ansvarlige for de overgreb, der fandt sted for mange år siden. Men med den nye regerings tiltræden er kursen ændret.

I mistede den ene barndom, vi har i vores liv Mette Frederiksen

»Nogle af samfundets mest sårbare børn blev mishandlet. De blev svigtet af de voksne, der skulle passe på dem. Myndighederne gjorde intet. Det kan og må vi ikke som samfund lukke øjnene for. Vi kan ikke ændre det, der er sket. Men vi kan og skal lære af det. Det var ikke børnenes skyld. Det er det aldrig. Derfor er det på høje tid, at vi giver ofrene en undskyldning«, lød det fra Mette Frederiksen i pressemeddelelsen fra juli.

Foto: Jens Dresling Flere politikere var til stede ved arrangementet på Marienborg. Her ses Nye Borgerliges Pernille Vermund, SF-leder Pia Olsen Dyhr og Pernille Skipper fra Enhedslisten.

Flere politikere var til stede ved arrangementet på Marienborg. Her ses Nye Borgerliges Pernille Vermund, SF-leder Pia Olsen Dyhr og Pernille Skipper fra Enhedslisten. Foto: Jens Dresling

Mod slutningen af sin tale kom Mette Frederiksen til det ord, som alle gæsterne på Marienborg havde ventet på.

»Kære alle sammen. I har ventet længe, men nu skal I ikke vente længere. På vegne af vores fortid, nutid og fælles fremtid vil jeg gerne se hver eneste af jer i øjnene og sige undskyld. Undskyld for den uret, som er begået mod jer og jeres kære. Dem, som var og er, og dem, som følger efter. På vegne af Danmark: Undskyld«, lød det fra statsministeren.