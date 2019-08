Har mistet tilliden til Copenhagen Pride: De hvide rydder op efter festen og går bagerst til Nørrebro Pride

Fakta

50 år med pride

I år er det 50 år siden, at Stonewall-optøjerne i New York fandt sted. Det betragtes af mange som startpunkt for det, der senere blev til prides i hele verden for LBGT+-personer. Ved optøjerne blev der demonstreret mod den amerikanske regerings undertrykkelse af såvel homo- som transseksuelle.

Året efter, i 1970, blev der afholdt prides i flere store amerikanske byer, herunder New York, Chicago og Los Angeles. Og op gennem 70’erne spredte fænomenet sig til andre byer i USA og i Europa. Hvor paraderne var løst organiseret af græsrødder indtil 80’erne, blev flere af de kommende, større prides mere organisatorisk styrede og voksede markant i størrelse.

Det, der i dag hedder Copenhagen Pride, blev første gang afholdt i 1996, da København var europæisk kulturby. Priden hed først Euro-pride og siden Mermaid Pride, inden den i 2004 skiftede til sit nuværende navn.

I 2018 deltog omkring 40.000 personer i selve paraden, mens omkring 400.000 mennesker anslås at have været publikummer. Ruten er blevet ændret flere gange, men siden 2010 har paraden med kun mindre ændringer bevæget sig fra Frederiksberg og til Københavns Rådhusplads.

Sidste år blev den alternative og mere aktivistiske Nørrebro Pride afholdt for første gang.

Kilder: Ritzau, DR, Copenhagen Pride, Wikipedia

