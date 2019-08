Københavnerne skal spise mindre kød og flere kartofler, kikærter og kål

Politikerne på Københavns Rådhus vil gøre de 70.000 måltider, der hver dag laves i kommunens køkkener, mere klimavenlige. Hele 25 procent skal der være barberet af madens klimaaftryk, når vi når 2025. I en københavnsk daginstitution er de ikke bekymrede, for børnene er vant til at være madmodige.

Dhal med ris, ovnbagt fiskefad og grøntsagssuppe.

Det har i denne uge været på menuen i daginstitutionen Nabohuset og Arken, hvor køkkenleder Charlotte Gjerstrup sammen med sine kolleger hver dag laver mad til 280 børn.

Suppen i dag var aspargessuppe, men ofte er den lavet på rester – for så undgås madspild. Dermed er køkkenet godt på vej mod at lave klimavenlig mad, når børnene skal mættes. Og samme vej skal resten af Københavns Kommunes køkkener i børnehaver, bosteder, skoler, plejehjem og kantiner gå. Det er visionen i en ny mad- og måltidsstrategi, som et flertal i Økonomiudvalget har vedtaget.

»Vi skal tænke vores klimaaftryk ind, når der skal laves mad i de små 1.000 kommunale køkkener«, som overborgmester Frank Jensen (S) formulerer det. Han fremhæver, at det røde kød udgør 3 procent af udgifterne på kommunens madbudget, men at det står for 45 procent af den samlede CO2-udledning fra maden.

»Vi kan altså reducere klimabelastningen alene ved at udskifte det røde kød med gris, kylling eller plantebaserede fødevarer. Og jeg er sikker på, at København kan blive en foregangsby på det her område«.

Helt konkret er målet, at CO2-udledningen fra kommunens produktion af mad er faldet med 25 procent i 2025.

Målet kommer i halen på, at Københavns Kommune har nået sit mål om mere økologi, så næsten 90 procent af ingredienserne i de kommunale måltider i dag er økologisk.

Vi blander os ikke i, hvad folk spiser derhjemme, men som kommune må vi gerne have en mening om, hvad vi spiser kommunalt. Franciska Rosenkilde, kultur- og fritidsborgmester (Å), København

Hvordan målet helt konkret nås, skal der laves en handleplan for sammen med DTU, men allerede nu peger strategien både på, at der skal ske en omlægning til mere vegetarisk kost, at arbejdet med at undgå madspild skal fortsætte, og at medarbejderne i køkkenerne skal opkvalificeres.

Dansk Folkeparti er det eneste parti, som ikke bakker op om strategien. De frygter, at den indirekte vil betyde nedskæringer på ældremaden.

Planteprotein på plejehjemmet

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde fra Alternativet, mener, i modsætning til Dansk Folkeparti, at strategien vil højne »velsmag, kvalitet og sundhed«. For hende er det en mærkesag at tænke klima og kost sammen.

»Vores mad har et enormt tungt CO2-aftryk. Og det er magtpåliggende, at vi går forrest i kommunens egne institutioner. Alle undersøgelser viser, at københavnerne gerne vil spise grønnere, og det er det, vi politisk gerne vil opmuntre og inspirere til med den her omstilling«, siger Franciska Rosenkilde, som tilføjer, at det også er sundt for os at spise mindre kød og mere grønt.

Må ældre på plejehjem så ikke få en hakkebøf?

»De må gerne få deres hakkebøf. Men vi skal alle – også plejehjemmene – til at lave flere spændende, grønne retter. Og plejehjemmene kan lave grøn mad, som dækker det proteinbehov, de ældre har, så det ikke går ud over sundheden«.

Er det ikke formynderisk, at politikerne blander sig i, hvad der bliver spist lokalt?

»Vi blander os ikke i, hvad folk spiser derhjemme, men som kommune må vi gerne have en mening om, hvad vi spiser kommunalt. Klimakrisen er altoverskyggende, og fødevarerne står for en stor del af vores CO2-aftryk. Derfor er vores forbrug ikke længere en privatsag, for det påvirker resten af verden«.

De spiser allerede vegetarisk og får frikadeller uden kød og grøntsagssuppe. Camilla Sørensen, klyngeleder

Både Franciska Rosenkilde og Frank Jensen fremhæver, at politikerne må gå forrest, og hvor Rosenkilde har været vegetar i en årrække og godt kan lide indisk dhal med en fyldig grøn salat, så henviser Frank Jensen til sin barndom i 1960’erne, når han bliver spurgt om grønne livretter.

»Dengang var der ikke meget kød. Det var krebinetter og frikadeller, det kunne man måske få hver 14. dag, mens bøf var søndagsmad. Vi skal tilbage til nogle af de værdier, vi ellers har sluppet«, mener overborgmesteren.