»Han er et unikum«: Marcus Knuth roser Ellemann til skyerne

Han er manden, der efterhånden er på alles læber, når man taler om den aktuelle situation i Venstre og ikke mindst om partiets fremtid. Politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen er ganske vist ikke kandidat til noget som helst for nuværende – og da slet ikke til hverken formandspost eller næstformandspost.

Ikke desto mindre rapporteres der i flere medier flittigt om, at betragtelige dele af Venstres organisation ønsker både formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen udskiftet. Og her har flere angiveligt et godt øje til Jakob Ellemann-Jensen som Løkkes afløser. Ifølge Politikens oplysninger er Ellemann ved flere lejligheder direkte blevet opfordret til at gå efter partiets øverste post.

Spørger man ven og folketingskollega Marcus Knuth (V), er der ingen begrænsninger for, hvor langt Jakob Ellemann kan nå i Venstre.

»Jeg ser ikke noget øvre loft for hans politiske karriere«, siger han og uddyber: »Han forstår at favne alle segmenter af Venstre, og han gør det med en enorm arbejdsenergi, flid, og han er god til at sætte sig ind i tingene«, siger Knuth, der understreger, at han ikke ønsker at deltage i spekulationer om den aktuelle uro i Venstre eller forlydender om, at kræfter i partiet ønsker Løkke og Jensen udskiftet.

Men Jakob Ellemann-Jensen har ad flere omgange vist, at han er »mesterlig i at samle partiet«, fastslår Marcus Knuth, som også understreger, at Ellemann ikke er »et fløjmenneske«.

Marcus Knuth og Jakob Ellemann er på trods af deres personlige venskab ikke enige om alt. Knuth har, siden han kom i Folketinget i 2015, fungeret som løjtnant for forhenværende udlændingeminister Inger Støjberg, og de to regnes begge blandt Venstres mest markante hardlinere på udlændingeområdet. I modsætning til Jakob Ellemann, der anses for at være mere midtersøgende.

Jakob Ellemann-Jensen blev i sidste uge valgt som Venstres politiske ordfører. En post han også bestred med stor succes, før han for lidt over et år siden blev gjort til miljø- og fødevareminister i V-LA-K-regeringen. Genvalget som politisk ordfører siger meget om Ellemanns position i Venstre, mener Marcus Knuth.

»Det siger noget om, at han er én, som partiet virkelig vil. Vi ved jo alle sammen, hvad der har stået i pressen om de forskellige ledelsesposter, men Jakob nyder jo bred, bred opbakning til posten som politisk ordfører«, siger Knuth.

Vil han en dag kunne samle partiet som formand?

»Nu er vi ude i spekulationer, men jeg kan i hvert fald sige, at som politisk ordfører forstår han at favne og samle partiet«.

Hvad ser du som næste skridt for ham?

»Nu er vi igen ude i spekulationerne, men lad mig formulere det sådan, at jeg ser ikke noget øvre loft for hans politiske karriere. Men præcis hvilken vej, han går efter at have været politisk ordfører, afhænger jo også af udfaldet af de kommende folketingsvalg. Men jeg ser i hvert fald ikke nogen begrænsninger. Han er et unikum. Også fordi der er så bred opbakning til ham fra de forskellige segmenter inden for partiet. Det er i sig selv lidt af en særegenskab i disse dage, kan man sige«, siger Marcus Knuth.