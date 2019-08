Norden skal være den mest bæredygtige region i verden

De nordiske statsministre samles i Islands hovedstad, Reykjavik, til det årlige uofficielle nordiske sommermøde, tirsdag den 20. august 2019. Statsministrene får på en del af mødet selskab af den tyske forbundskansler, Angela Merkel, for at drøfte mulighederne for styrket samarbejde på klimaområdet. Andre emner på dagsordenen er en ny vision for Nordisk Råd. Endvidere mødes statsministrene med en række nordiske virksomhedsledere for blandt andet at drøfte, hvorledes erhvervslivet kan inddrages i en stærkere implementering af Verdensmålene og Parisaftalen.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)