Fejl i teledata udskyder den stort anlagte forbudssag mod Loyal to Familia

På grund af de nye oplysninger om fejl i teleoplysningerne besluttede Rigsadvokaten søndag aften at suspendere enhver brug af telebeviser ved domstolene frem til 18. oktober.

Michael Juul Eriksen ved endnu ikke, om nogle af LTF-sagerne risikerer at skulle gå om. Det er endnu for tidligt at konkludere. Men han mener ikke, at det vil være for tidligt at ophæve straksforbuddet mod LTF, som i øjeblikket er gældende, og som forbudssagen skal placere inden for eller uden for grundlovens rammer. Især ikke nu, når det står klart, at der kommer til at gå endnu længere tid, før byretten kan træffe en afgørelse.

»Det er meget urimeligt, at det midlertidige forbud ikke suspenderes«, siger Michael Juul Eriksen, der vil argumentere for netop denne opfattelse på fredag, når han står over for dommeren i Københavns Byret.

Dog rykker teleskandalen ikke umiddelbart ved anklagemyndighedens syn på sagen.

»Anmodningen om udsættelse af forbudssagen ændrer efter vores opfattelse ikke ved grundlaget for det foreløbige administrative forbud«, erklærer chefanklageren Ida Sørensen i politiets pressemeddelelse.





Et »drastisk« skridt

Udskydelsen af forbudssagen er en naturlig følge af Rigsadvokatens instruks til alle offentlige anklagere søndag aften om at suspendere enhver anvendelse af teleoplysninger som bevismateriale ved domstolene.

Reaktionen kom, efter at den ene fejl efter den anden har åbenbaret sig i Rigspolitiets behandling af de teleoplysninger, som indhentes fra teleselskaberne.