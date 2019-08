Venstre i Nordjylland udtrykker bekymring i mail til Løkke og Jensen

Venstre i Region Nordjylland har i dag sendt en mail til Venstres ledelse hvori de udtrykker bekymring over den nuværende situation i partiet. Det er problematisk, at det ikke er politikken, der tales om, siger Morten Grønborg Larsen.

Da regionsafdelingen af Venstre i Nordjylland afholdte møde onsdag aften var et af punkterne den nuværende situation i Venstre og formandskabet i partiet. Efter mødet ville de 12-13 tilstedeværende kommuneforeningsformænd dog ikke sige meget til pressen.

Deres beslutninger skulle holdes internt i partiet, lød det fra regionsbestyrelsesformand Pernille Roth.

Her til aften skriver Jyllands-Posten så, at regionsafdelingen i Nordjylland har sendt en mail til formand Lars Løkke Rasmussen, næstformand Kristian Jensen og partisekretær Claus Richter, hvori de »har udtrykt deres bekymring«, som Jyllands-Posten har fået oplyst af flere kilder.

Mailen bekræftes af kommuneforeningsformand i Jammerbugt Kommune, Morten Grønborg Larsen, over for Politiken.

»Det er rigtigt, at vi blev enige om at sende en mail til ledelsen. Men vi kunne ikke blive enige om noget konkret andet end det, vi har skrevet – at vi udtrykker bekymring«, siger Morten Grønborg Larsen.

Hvad ligger der i den bekymring?

»Der ligger det, at når man taler om Venstre i medierne, så taler man om formand og næstformand. Det er da problematisk, at det ikke er Venstres politik, der tales om. Det er der ikke nogen, som kan være tilfredse med«, siger Morten Grønborg Larsen.

Mailen skal ses som et tegn til ledelsen om, at de i Nordjylland ikke er enige om, hvad der skal ske, men at der er nogle punkter, som skal diskuteres, fortæller han videre.

»Vores hensigt var at følge kommandolinjen, så det i hvert fald var Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen, der først fik besked om, hvad vi trods alt kunne sige«, siger Morten Grønborg Larsen, som også udtrykker overraskelse over, at mailen er kommet ud i pressen.

Politiken har i dag fået beskrevet fra deltagere ved mødet, at flere gerne så en udskiftning af både formand og næstformand, mens andre hældte mere til udskiftning på en enkelt af pladserne. Flere ville også give Løkke og Jensen mulighed for at forklare sig til de kommende møder i partiet.

Torsdag aften afholdte også Venstres regionsafdeling i Syddanmark møde. Efterfølgende ville formanden for regionsbestyrelsen i Syddanmark, Leif Krarup, ikke sige meget til pressen, men han bekræftede, at ledelsen i Venstre var et punkt på dagsordenen.

»Vi har haft en god og åben drøftelse af de forhold, vi har i Venstre, og det har vi betragtet som et internt møde, og det gør vi fortsat, og det tager vi nu med til hovedbestyrelsesmødet«, siger Leif Krarup.