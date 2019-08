Stil op eller klap i: Løkke griber initiativet i Venstres magtkamp med en klar besked til kritikerne

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, lancerede søndag aften et politisk overraskelsesangreb, der skal nedkæmpe det omsiggribende krav om hans afgang.

Venstres landsmøde skal fremrykkes til før 1. oktober, så der kan være politisk afklaring om ledelsen, hvis det står til Lars Løkke Rasmussen. Det slog han fast i en video på Facebook

»Der er lige nu et alt for stort fokus på enkeltpersoner og arvefølgen i Venstres ledelse. Det gør os ukampdygtige som parti og skygger for Venstres politiske projekt. Det kan vi selvfølgelig i længden ikke være tjent med. Derfor må diskussionen bringes til konklusion hurtigst muligt – og det kan kun ske på et landsmøde«, skrev Lars Løkke Rasmussen.

Går ingen steder

Den tidligere statsminister erklærede, at han ikke har tænkt sig at gå nogen steder.

»Jeg ønsker at fortsætte som formand for Venstre og tage nøglerne til Statsministeriet tilbage. Jeg ønsker at fortsætte med tegne partiet udadtil og sikre maksimal indflydelse for partiet. Derfor vil jeg søge genvalg som formand og opbakning til min politiske linje ved landsmødet«, skrev Lars Løkke Rasmussen i Facebook opslaget.

Lars Løkke Rasmussen udfordrer dermed kritikerne i baglandet: Enten retter I ind og klapper i, eller også må I stille en kandidat op mod den siddende formand.

Kort efter Lars Løkke Rasmussens melding gik en række folketingsmedlemmmer ud med støtteerklæringer til formanden i det, der ligner en koordineret redningsaktion. Det gjaldt tunge navne som bl.a. Sophie Løhde, Lars Christian Lilleholt, Jan E. Jørgensen og Troels Lund Poulsen.

Nok er det tunge folk, Løkke har bag sig, men den største trumf for V-formanden var, da politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen, som har været nævnt som baglandets potentielle modkandidat, bakkede Løkke op ubetinget.

»Min formand«, skrev Ellemann-Jensen sent søndag aften og henviste til Løkkes opslag.

Lars Løkke Rasmussens melding åbner en uge med politisk drama i det store borgerlige parti, der kulminerer i weekenden, hvor hovedbestyrelsen mødes for at drøfte fremtiden for partiets ledelse – og nu også forslaget om at rykke landsmødet frem.

Venstres magtkamp begyndte, da tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen krævede næstformand Kristian Jensens afgang på partiets sommergruppemøde. Men siden har kritikken bredt sig til et krav om, at også Lars Løkke må gå af, som nu er blevet så markant, at formanden reagerer.

Ved første øjekast ser det ud til, at Løkke har godt styr på tunge navne i folketingsgruppen. Og med Ellemann-Jensens opbakning får baglandet svært ved at finde en rambuk stor nok til at skubbe Løkke af pinden i ét hug.

Fortsat uro i baglandet

Skuffelsen er til at føle på. Måske derfor tyder meget på, at baglandet er ved at skifte strategi. Nuvel. Det massive pres på Løkke vil blive fastholdt, forklarer en central kilde i baglandet til Politiken. Men nu handler det ikke alene om at finde en modkandidat, det handler om at udstille, at Løkke vil regere Venstre, uanset hvor stor modstanden mod ham er i baglandet. Flere baglandskilder forklarer, at man vil forsøge at sikre, at formandsposten kommer til afstemning på landsmødet uanset hvad.

Løkkes manglende opbakning i baglandet vælter ham måske ikke, men den skal som minimum udstilles, lyder det fra et medlem af Venstres hovedbestyrelse, som Politiken har talt med. Det kan ske ved at stille en kandidat, som ikke er tung nok til at vinde, men som giver de delegerede mulighed for at stemme blankt. En anden mulighed er, at et betydeligt antal delegerede kræver en skriftlig afstemning om Løkke uden modkandidat. Det giver også baglandet mulighed for at stemme blankt.

Ved avisens deadline har det ikke været muligt at få en kommentar fra næstformand Kristian Jensen. Flere af Løkkes støtter kommenterer ikke deres opbakning til Jensen online, men ifølge Politikens oplysninger ventes Jensen – ligesom Løkke – at søge genvalg.