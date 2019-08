Oprøret mod Løkke og Jensen breder sig til folketingsgruppen

Sagen kort

Uro i Venstre

Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse holder i den kommende weekend møder, hvor de skal diskutere den aktuelle krise i Venstre.

Forud for det har været et forløb med interne slagsmål i folketingsgruppen og krisemøder på tværs af landet. Senest lyder en opfordring fra Venstre i Region Midtjylland samt enkelte navngivne folketingsmedlemmer til formand Lars Løkke og næstformand Kristian Jensen, at de to omgående bør trække sig.