Sådan røg 155 milliarder kroner fra Holland til skattely på Bermuda

I 2017 havnede et kæmpebeløb – 155 milliarder kroner – i et lille selskab på Bermuda, Google Ireland Holdings. Der foregår ikke meget på adressen på Bermuda, men selskabet ejer rettighederne til Googles teknologi og varemærker uden for USA. Derfor betaler Google-selskaber over hele verden for at bruge rettighederne. I 2017 blev det altså til 155 milliarder kroner, som strømmede ind til Googles selskab i et land, hvor selskabsskatten er nul.